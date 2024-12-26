В ЖК просят органы проверить, кто получил жилье по приоритетному списку от ГИК

На заседании Жогорку Кенеша депутат Чингиз Айдарбеков попросил правоохранителей проверить, кто получил квартиры по приоритетному списку от ГИК.
По его словам, у получателей ипотечного жилья уже имелось недвижимое имущество.
«Было четыре категории выдачи квартир (социальная, льготная, доступная и долевая). Потом создали пятую, приоритетную. Ко мне приходят избиратели, и я должен донести это. По их словам, основная часть, кто получил жилье по приоритетному списку, — это участники долевой ипотеки. Я прошу проверить правоохранительные органы, кто получил квартиры. Они платят 50 процентов стоимости жилья, еще 50 процентов платит государство. Но за ними уже есть недвижимое имущество», — сказал Чингиз Айдарбеков.
Комментируя заявление Чингиза Айдарбекова, управляющий делами президента Каныбек Туманбаев отметил, что в приоритетный список вошли те, кто был в очереди около 10 лет назад, еще до начала цифровой регистрации.