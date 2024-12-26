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Власть

ЖК принял законопроект о свободе вероисповедания и направил его президенту

Жогорку Кенеш во втором и третьем чтениях одобрил проекты законов «О свободе вероисповедания и религиозных объединениях» и «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики в религиозной сфере».

Документ направлен на подписание президенту.

При обсуждении законопроектов депутат Дастан Бекешев попросил снизить штраф за ношение никаба в общественных местах с 20 тысяч сомов до 5 тысяч сомов. Но коллеги не поддержали его предложение.

Законопроектом «О свободе вероисповедания и религиозных объединениях» предлагается урегулировать процесс получения зарубежного религиозного образования. В целях предупреждения и недопущения влияния деструктивного религиозного обучения за рубежом, а также ведения статистики лица, желающие получить зарубежное религиозное образование, должны согласовать свой выезд с Госкомрелигии и центральным органом управления религиозной организации.

Кроме того, предлагается запретить обход по домам с целью распространения или навязывания религии.
Ссылка: https://24.kg./vlast/315487/
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