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Власть

Дастан Бекешев назвал «пряником» новую редакцию Налогового кодекса

На заседании Жогорку Кенеша депутат Бекешев похвалил новую редакцию Налогового кодекса и назвал ее «пряником».

Он отметил, что инициаторы учли почти все предложения, поступившие от депутатов и общественности, и ввели множество льгот. «Поэтому проект Налогового кодекса — это больше пряник, чем кнут».

«Согласно законопроекту, всеобщее декларирование для многих граждан отменяется, отменяется ЭНД, налоговая отчетность, если ты бездействуешь, для родителей детей с инвалидностью вводится льгота по налогу на транспорт. Отказались от применения НДС для строительных компаний, удовлетворили обращения от системы частного образования. Удовлетворили поправки от всех других налогоплательщиков», — сказал Дастан Бекешев.

Он также отметил, что в новом Налоговом кодексе упрощена ликвидация юрлиц и кабмин отменил налоги на приусадебный участок и парковку.

«Многие моменты, когда хотели содрать по три шкуры, убрали. Практически 80 процентов изменений — это редакционные поправки, а все остальные — это льготы», — подчеркнул депутат.

Отметим, после обсуждений народные избранники во втором и третьем чтениях приняли законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты КР в сфере налогообложения.
Ссылка: https://24.kg./vlast/315495/
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