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Власть

Камчыбек Ташиев думает на несколько шагов вперед Акылбека Жапарова — депутат

Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев думает на несколько шагов вперед бывшего главы кабмина Акылбека Жапарова. Об этом на заседании Жогорку Кенеша заявил депутат Балбак Тулобаев.

По его словам, в последнее время народ беспокоился, что правительство его не слышит.

«Начиная с октября думали, что у населения пытаются отобрать последний хлеб и сесть ему на шею. Но, слава богу, президент нас услышал. И если Дастану Далабайевичу нравится эта версия законопроекта (новая редакция Налогового кодекса), то бог нам дал. Потому что этот человек читает, анализирует, но иногда, конечно, случается перебор. Но если этот человек одобряет этот закон, то мы на правильном пути», — сказал Балбак Тулобаев.

Он также напомнил слова посла Омурбека Текебаева об Акылбеке Жапарове.

Он говорил, чтобы стать Акылбеком, нужно думать на три-четыре шага вперед. Значит, в кабмине есть такие люди. Камчыбек Ташиев думает на несколько шагов вперед, раз выявил схемы налоговиков.

Балбак Тулобаев

Напомним, на фоне скандалов в налоговой сфере 16 декабря ушел в отставку глава кабмина Акылбек Жапаров. Президент Садыр Жапаров пояснил, что решение связано с выявленными нарушениями в работе Налоговой службы, включая махинации с электронными товарно-транспортными накладными (ЭТТН).

По словам главы государства, налоговая сфера находилась под прямым контролем Акылбека Жапарова, и возникший конфликт интересов потребовал его отставки для объективного расследования ситуации.

Скандал вокруг ЭТТН связан с фальсификацией данных в накладных, что позволяло недобросовестным компаниям избегать уплаты налогов. Ущерб государственному бюджету оценивается как значительный.
Ссылка: https://24.kg./vlast/315508/
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