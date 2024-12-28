Кыргызстан: кадровые перестановки за 23-27 декабря

В Кыргызстане за неделю произошло несколько кадровых перестановок.

Айбек Шаменов назначен полномочным представителем президента в Баткенской области.

Абдикарим Алимбаев освобожден от этой должности в связи с назначением первым заместителем председателя ГКНБ — директором Пограничной службы КР. Он был полпредом с 6 мая 2021 года.

Айбек Шаменов был заместителем главы Госкомитета нацбезопасности — директором Антитеррористического центра.

Освобождены от занимаемых должностей два заместителя председателя Государственного комитета национальной безопасности.

Первый заместитель председателя ГКНБ — директор Пограничной службы Уларбек Шаршеев покинул пост в связи с назначением на пост директора региональной антитеррористической структуры ШОС. Его место занял Абдикарим Алимбаев.

Глава государства освободил от занимаемой должности заместителя главы ГКНБ — директора Антитеррористического центра Айбека Шаменова.

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Абдикарим Алимбаев родился 19 апреля 1973 года. В Пограничной службе Кыргызской Республики с 1993-го, где прошел путь от командира подразделений до руководящих должностей.

С 2014 по 2016 год занимал пост заместителя председателя Государственной пограничной службы, а затем возглавил ее.

С 2018 по 2021 год был начальником Главного штаба и первым заместителем председателя ГПС.

В мае 2021-го назначен полномочным представителем президента в Баткенской области.

В МВД Кыргызстана произошли кадровые изменения.

Они сделаны в рамках плановой ротации.

В частности, произошли следующие изменения:

полковник милиции Азамат Ногойбаев назначен начальником Академии МВД имени Э.Алиева;

генерал-майор милиции Тариель Абитов возглавил службу охраны МВД;

полковник милиции Оролбек Акпаров стал заместителем начальника Главного управления уголовного розыска по южному региону;

полковник милиции Алмаз Осмонбеков возглавил службу внутренних расследований;

полковник милиции Жолболду Кочконов назначен начальником УВД Нарынской области.

Сапарбек Асаналиев, ранее занимавший должность начальника УВД Нарынской области, отправлен на заслуженный отдых в связи с достижением предельного возраста службы.

Напомним, в 2023 году Азамата Ногойбаева сняли с должности начальника ГУВД столицы после инцидента с задержанием сотрудников СБНОН. В Бишкеке ГКНБ тогда задержал пятерых сотрудников Службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Они подозревались в систематическом вымогательстве денег у людей, приобретающих синтетические наркотики для личного потребления.

Айбек Молдогазиев назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Кыргызстана в Соединенных Штатах Америки.

Он освобожден от должности заместителя министра иностранных дел, которую занимал с 14 февраля 2022 года, в связи с переходом на другую работу.

Айбек Молдогазиев родился 15 мая 1973 года. Окончил юридический факультет Кыргызского государственного национального университета.

С декабря 1995-го работал в системе Министерства иностранных дел КР. Прошел путь от атташе международно-правового отдела до директора международно-правового департамента.

В 2002-2005 годах был первым секретарем Постоянного представительства КР при ООН.

В 2009-м занимал пост заведующего отделом внешней политики администрации президента КР, а с 2017 года — советника-посланника в Постоянном представительстве КР при ООН.

С февраля 2021-го руководил юридическим отделом МИД.

Таалайбек Абыкеев назначен председателем Бишкекского городского суда.

Он назначен на пять лет.

Таалайбек Абыкеев ранее был судьей Бишкекского горсуда. Ему 49 лет. Из открытых источников известно лишь то, что он вынес оправдательное решение и отпустил из зала суда обвиняемого в тяжком преступлении до обжалования приговора.

Кубанычбек Ысабеков стал заместителем председателя Налоговой службы.

До назначения он работал начальником управления налоговой политики Министерства экономики и коммерции КР.

О кадровых перестановках со 16 по 20 декабря читайте здесь.