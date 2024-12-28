Глава Чечни пригрозил узбекским чиновникам и высказался о дочерях Мирзиеева

Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на объявление в розыск двух уроженцев Чечни, подозреваемых в причастности к подготовке покушения на высокопоставленных чиновников в Узбекистане. Он поставил под сомнение само покушение, пригрозил пострадавшим, а также призвал родственников президента Узбекистана публично отречься от претензий на власть. Об этом пишет «Азаттык».

Как отмечает издание, Рамзана Кадырова считает, что обстрел автомобиля бывшего главы департамента информационной политики администрации президента Узбекистана Комила Алламжонова «покушением и с натяжкой назвать трудно», а глава Национального агентства перспективных проектов Дмитрий Ли «всплыл в роли ещё одной несостоявшейся жертвы».

«Комилу Алламжонову и Дмитрию Ли рекомендую не заигрываться в роли пострадавших. Чтобы вы ни замышляли, лучше вовремя остановиться, иначе придётся отвечать за все козни, клевету и домыслы. И я сейчас про ответ по нашим традициям», — написал он, предложив провести в отношении ведущих дело следователей служебную проверку.

При этом политик не уточнил, в чем конкретно состоят его претензии к узбекистанским чиновникам.

Также Кадыров, не назвав конкретных изданий, обвинил «прозападные СМИ» в распространении слухов о конфликте внутри семьи президента Узбекистана Шавката Мирзиеева и что «кто-то пытается расшатать хорошую команду, сломать систему». По словам главы Чечни, дочери Мирзиеева «не настолько глупы», чтобы претендовать на власть, а его зять — «невероятно преданный» человек. «Это продуманный сценарий, который угрожает руководству страны, а под удар в первую очередь ставятся преданные руководству люди, чтобы лишить президента надежного окружения», — заявил Кадыров.

Глава Чечни призвал родственников Мирзиеева «выступить с заявлением и развеять все эти грязные слухи».

Отметим, что в свое время издание Kun.uz называл бывшего чиновника соратником дочери президента Узбекистана Саиды Мирзиеевой.

Покушение на бывшего главу департамента информационной политики администрации президента Узбекистана Комила Алламжонова было совершено 26 октября 2024 года — его автомобиль обстреляли неизвестные, никто не пострадал.

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Через несколько дней силовики отчитались о задержании четырех подозреваемых, а еще месяц спустя стало известно об объявлении в международный розыск по линии Интерпола уроженцев Чечни Бислана Расаева и Шамиля Темирханова. По версии следствия, россияне согласились участвовать в покушении на Алламжонова и Дмитрия Ли за $1,5 миллиона.

«Расаев, а также один из задержанных, Шохрух Ахмедов, в 2021 году были в числе арестованных в Турции по обвинению в причастности к плану покушения на критиков Рамзана Кадырова. Это вызвало предположения о «чеченском следе» в покушении на Алламжонова и Ли. Еще в ноябре Кадыров высказался по этому поводу, обвинив западные СМИ и добавив, что «если бы я действительно что-то планировал, то довел бы дело до конца и со 100-процентным результатом». Сейчас глава Чечни повторил этот тезис почти дословно», — отмечает издание.