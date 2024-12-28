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Власть

Камчыбек Ташиев поздравил слабослышащих детей с Новым годом

Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев и замминистра образования и науки Болотбек Супаналиев 28 декабря посетили специализированную школу-интернат для слабослышащих и позднооглохших детей в Бишкеке.

Генерал-полковник Ташиев поздравил коллектив и учащихся с наступающим Новым годом, пожелав здоровья и благополучия. Он также сказал о запланированном капитальном ремонте актового и спортивного залов школы.

Как сообщает пресс-центр ведомства, от имени ГКНБ учащимся были переданы новогодние подарки и денежные средства.

Школьники выступили с праздничной программой, порадовав гостей своим творчеством.
Ссылка: https://24.kg./vlast/315685/
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