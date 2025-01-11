Кыргызстан: кадровые перестановки за 6-10 января

В Кыргызстане за неделю произошло несколько кадровых перестановок.
Государственный банк развития Кыргызстана обновил совет директоров.
Улан Асанов освобожден от должности члена совета директоров ОАО «Государственный банк развития» в связи с переходом на другую работу. Его полномочия прекращены с 24 декабря 2024-го.
На эту должность назначили Аската Эгембердиева.
Срок полномочий нового члена совета директоров Госбанка развития определен на три года.
Назначена новый посол Китая в Кыргызстане.
Чрезвычайным и Полномочным Послом Китайской Народной Республики стала Лю Цзянпин.
Лю Цзянпин — опытный дипломат, занимала должность заместителя главы департамента Европы и Центральной Азии Министерства иностранных дел КНР.
Рыскул Боромбаев назначен директором Государственного молодежного театра «Учур».
Он назначен по приказу министра культуры КР.
С июля 2023 года по октябрь 2024-го Рыскул Боромбаев занимал должность директора Кыргызского государственного цирка имени Абубакира Изибаева.
Мансур Данияр уулу стал заместителем мэра Нооката Ошской области.
С 22 января 2022 года Мансур Данияр уулу состоял в региональном и муниципальном резерве кадров.
О кадровых перестановках с 30 декабря по 3 января читайте здесь.