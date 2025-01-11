Афганистан vs Пакистан. Центральной Азии эта война не нужна

Ушедший, 2024 год выдался весьма щедрым на различного рода локальные конфликты, вспыхивающие в разных точках земного шара. Плюс незавершенные крупные — война в Украине и тлеющее напряжение на Ближнем Востоке.

А в конце декабря мировые СМИ облетела новость о том, что в афганской провинции Пактия произошли столкновения между талибами и пакистанскими пограничниками.

Как пишет «РБК» со ссылкой на Минобороны Афганистана, конфликт обострился после авиаударов Пакистана.

На этом фоне встреча таджикского президента Эмомали Рахмона с с генеральным директором пакистанской Межведомственной службы разведки Мухаммадом Асимом Маликом выглядит интригующе и заслуживает особого внимания. Так, по крайней мере, считает эксперт из Таджикистана Шерали Ризоен. Он также напомнил: летом прошлого года РТ и Пакистан подписали соглашение о стратегическом партнерстве, что подчеркивает стратегический характер отношений между государствами.

Мы попытались разобраться, с чего все началось, насколько сильно влияние афганских и пакистанских талибов на эскалацию конфликта, почему Пакистан столкнулся с угрозами, исходящими от созданных им же структур. Поговорим также о пуштунском факторе и возможных последствиях противостояния на афгано-пакистанской границе и о том, почему Центральной Азии так необходим мир между Афганистаном и Пакистаном. Подробности у 24.kg.

Хронология, история и честь пуштуна

Все началось 25 декабря. Используя авиацию против укрытий пакистанских талибов (членов радикальной группировки «Техрик-и-Талибан Пакистан», или ТТП. — Прим. 24.kg), Пакистан нанес удары в провинции Пактия.

В результате прилета разрушен учебный центр и уничтожено несколько боевиков. В Афганистане заявили о 46 погибших, в основном женщинах и детях, и пообещали ответные меры. 27 декабря в афганских провинциях Хост и Пактия начались ожесточенные бои между талибами и пакистанскими военными. На сегодня напряженная обстановка на спорном участке афгано-пакистанской границы сохраняется, но боестолкования прекратились.

Своими корнями афгано-пакистанское противостояние уходит в 1947 год. Два государства имеют общую границу протяженностью 2 тысячи 600 километров, установленную по линии Дюранда еще в 1893-м. Афганские власти перестали признавать эту границу после образования Пакистана. «Талибан» же, контролирующий Афганистан с 2021 года, поддерживает эту позицию и не всегда лишь вербально. Только в 2024-м в результате 444 нападений на пакистанские силы безопасности погибло не менее 685 человек.

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Азербайджанский эксперт и публицист Джемаль Бустани рассказывает, почему линия Дюранда, проведенная британскими колониальными властями в XIX веке как условная граница между Афганистаном и той частью Британской Индии, которая впоследствии стала Пакистаном, так важна для Кабула.

«Линия Дюранда до сих пор кровоточит. Ее не признает ни один афганец, особенно если он пуштун. И уж тем более если он политик, потому как признать ее означает политическое самоубийство в глазах афганского общества», — отмечает он.

Эксперт добавил, что афганский «Талибан», позиционирующий себя как национально-освободительное движение, отстаивающее интересы всех афганцев, не будет уступать ни пяди территории, которую считает своей.

Ни на какие переговоры по этому поводу талибы не пойдут, чтобы не потерять нанг и намус, что означают личные честь и репутацию пуштуна, которые афганцы должны оберегать превыше всего. Как главное достояние. Джемаль Бустани

Но Пакистан рассматривает линию Дюранда как официальную границу, ссылаясь на международно признанный принцип. Пуштуны, составляющие около 20 процентов населения Пакистана, ставят ребром вопрос национальной идентичности, делая его чрезвычайно важным для страны. Этот этнический и культурный фактор влияет на политику Пакистана в отношении Афганистана, особенно на фоне угрозы создания независимого «Пуштунистана», который мог бы еще больше дестабилизировать регион.

После прихода «Талибана» к власти участились нападения боевиков ТТП на пакистанские силы безопасности на границе, особенно в провинциях Хайбер-Пахтунхва и Белуджистан, где проживают в основном пуштуны.

Услышь мой месседж

«Что касается авиаудара по афганской части приграничной провинции Пактия, то в Пакистане заявили — атаковали именно предполагаемые укрытия пакистанских талибов («Техрик-и-Талибан Пакистан». — Прим. 24.kg).

В Кабуле и Кандагаре парировали: удар нанесен по афганской территории, по пуштунским соплеменникам. А значит ответ должен быть быстрым и максимально жестким.

Однако эксперты все же полагают, что и талибы, и официальный Исламабад попытаются не довести дело до большой войны.

Джемаль Бустони уверен — властям в Афганистане и Пакистане придется сесть за стол переговоров. Правда, никто не знает, на какой основе может быть достигнут компромисс.

Пока «обмен огневыми посланиями» будет продолжаться. Нынешнее затишье временное. И сколько оно продержится, не знает никто.

Очевидно, что Пакистан больше не поддерживает «Талибан» и не видит в этом движении возможности для укрепления своего влияния в Афганистане и защиты стратегических интересов в противостоянии с Индией. В свое время разведка Пакистана (ISI) помогала «Талибану», предоставляя убежища и ресурсы. Но отношения испоритились после того, как «Талибан» в 2021 году объявил об отказе признать линию Дюранда. Последующие атаки ТТП напряжение лишь усилили.

С приходом талибов к власти ТТП сразу же объявила о своей безоговорочной лояльности, но новые управленцы Афганистана с подобными заявлениями не торопятся. Напротив, представители «Талибана» на всех уровнях официально утверждают, что ТТП оружием и деньгами не поддерживают и к походу на Исламабад с целью свержения нынешнего государственного топ-менеджемента уж тем более не готовят.

Дружим не для, а против

Но в Исламабаде, похоже, этим заверениям не особо верят. Поэтому и решили подстраховаться.

Как мы уже писали, 30 декабря прошлого года, то есть спустя два дня после стычки в провинциях Пактия и Хост, Эмомали Рахмон принял у себя главу Межведомственной службы разведки Пакистана Мухаммада Асима Малика. Приезд последнего в Душанбе на фоне обострения отношений между Исламабадом и Кабулом выглядит так, будто Пакистан занялся поиском союзников в регионе с возможной перспективой открытия «второго фронта» против коллективного «Талибана». Таково мнение российского эксперта по Афганистану Андрея Серенко. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

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«Если дело так пойдет дальше, то можно ожидать предложений о сотрудничестве от пакистанской военщины и движения афганского антиталибского сопротивления: как говорится, враг моего врага — мой друг. В этом вопросе фигура Эмомали Рахмона может оказаться идеальной в качестве посредника, поскольку центральный офис того же Фронта национального сопротивления Афганистана (ФНСА) Ахмада Масуда находится в Таджикистане», — отметил Андрей Серенко.

Не представляет Рахмона посредником политолог из Душанбе, занимающийся в том числе вопросом сотрудничества с Афганистаном. Эксперт дал комментарий «Радио Озоди» на условиях анонимности.

Он напомнил, что в последние годы Афганистан превратился в серьезного торгового партнера для Таджикистана — здесь и экспорт цемента, и реализация жизненно важного для Душанбе проекта СASA-1000. Поэтому портить сейчас отношения с талибами ради обессиленного и отчасти дезорганизованного «Фронта сопротивления» Таджикистану совсем не выгодно.

Востоковед Зохир Собириен также склоняется к мысли, что недовольный Исламабад может поддержать антиталибское сопротивление, но позиция Душанбе, по его словам, будет зависеть от обстоятельств.

Посредники по необходимости

Что же касается Центральной Азии, то эксперты подчеркивают: все страны региона в равной степени заинтересованы как в стабильности в Афганистане, так и в скорейшем урегулировании назревающей горячей фазы конфликта.

Поэтому могут предложить платформу для дипломатических переговоров и мирного разрешения разногласий. Казахстан, Узбекистан и Кыргызстан уже активно участвуют в международных инициативах по поддержке мира в Афганистане и могли бы пролоббировать свои дипломатические ресурсы для снижения напряженности между Кабулом и Исламабадом. Так считают политологи.

Экономисты же поясняют: устойчивый мир между Афганистаном и Пакистаном необходим в первую очередь для продолжения реализации крупных инфраструктурных и энергетических проектов. Вот на что нужно опираться Астане, Ташкенту, Бишкеку, Душанбе и Ашхабаду.