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Власть

Глава МИД Кыргызстана и президент Казахстана обсудили приоритеты сотрудничества

Министр иностранных дел Кыргызстана Жээнбек Кулубаев и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в Астане обсудили актуальную повестку сотрудничества двух стран.

Акорды
Фото Акорды. Глава МИД Кыргызстана и президент Казахстана обсудили приоритеты сотрудничества

По данным пресс-службы МИД КР, в ходе встречи были обсуждены состояние и перспективы кыргызско-казахстанских отношений стратегического партнерства и союзничества, рассмотрены пути дальнейшего их наращивания. Подчеркнута важность практической реализации договоренностей, достигнутых на уровне глав двух государств. При этом основной упор был сделан на необходимости поддержания регулярных политических контактов на высшем и высоком уровнях, играющих ключевую роль в деле последовательного продвижения актуальных вопросов двустороннего характера.

Жээнбек Кулубаев подчеркнул приоритетный характер кыргызско-казахстанских отношений во внешней политике Кыргызской Республики, а также поблагодарил казахстанскую сторону за помощь кыргызским гражданам, пострадавшим в результате крушения пассажирского самолета азербайджанской авиакомпании в Актау.

По данным Акорды, приоритетное внимание уделено вопросам наращивания торгово-экономического взаимодействия, развитию транспортно-логистической инфраструктуры, стимулированию взаимных инвестиций и культурно-гуманитарных связей.
Ссылка: https://24.kg./vlast/316463/
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