Экспериментальный режим отбывания наказания утвердил президент, подписав закон

Президент подписал Закон «О внесении изменений в Уголовно-исполнительный кодекс Кыргызской Республики».
Отмечается, что документ разработан и принят в целях совершенствования законодательных актов, принятых в рамках судебно-правовой реформы, реализации прав осужденных, установленных Уголовно-исполнительным кодексом.
В частности, предлагается включение в кодекс норм, предусматривающих:
- возможность создания в исправительных колониях общего и строгого режимов изолированного участка с экспериментальным режимом отбывания наказания и определение экспериментального режима ведомственными актами;
- права осужденных, имеющих детей, являющихся единственным родителем, на выезды за пределы исправительных учреждений на определенный срок для свидания с ребенком;
- возможность перевода осужденного из одного учреждения в другое для получения общего образования;
- создание условий для оплачиваемого труда осужденным, отбывающим наказания в колониях особого режима;
- исчисление и начало срока отбывания наказания в тюрьме, назначенного решением суда о переводе в тюрьму, а также срока для повторного предоставления условно-досрочного освобождения осужденных, ранее условно-досрочно освобожденных от наказания и направленных в места лишения свободы, в случаях, предусмотренных законом.