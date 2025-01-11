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Власть

Экспериментальный режим отбывания наказания утвердил президент, подписав закон

Президент подписал Закон «О внесении изменений в Уголовно-исполнительный кодекс Кыргызской Республики».

Отмечается, что документ разработан и принят в целях совершенствования законодательных актов, принятых в рамках судебно-правовой реформы, реализации прав осужденных, установленных Уголовно-исполнительным кодексом.

В частности, предлагается включение в кодекс норм, предусматривающих:

  • возможность создания в исправительных колониях общего и строгого режимов изолированного участка с экспериментальным режимом отбывания наказания и определение экспериментального режима ведомственными актами;
  • права осужденных, имеющих детей, являющихся единственным родителем, на выезды за пределы исправительных учреждений на определенный срок для свидания с ребенком;
  • возможность перевода осужденного из одного учреждения в другое для получения общего образования;
  • создание условий для оплачиваемого труда осужденным, отбывающим наказания в колониях особого режима;
  • исчисление и начало срока отбывания наказания в тюрьме, назначенного решением суда о переводе в тюрьму, а также срока для повторного предоставления условно-досрочного освобождения осужденных, ранее условно-досрочно освобожденных от наказания и направленных в места лишения свободы, в случаях, предусмотренных законом.
Ссылка: https://24.kg./vlast/316511/
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