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Власть

Арестованный президент Южной Кореи отказался давать показания

Отстраненный от должности президент Южной Кореи Юн Сок Ель второй день находится под арестом. Сегодня, 16 января, суд заслушивает аргументы его адвокатов, которые настаивают на недействительности ордера на арест, пишет BBC.

Юн Сок Ель задержан 15 января после специальной операции полиции. Несмотря на его заявление о готовности добровольно явиться на допрос, правоохранительным органам пришлось штурмовать баррикады, установленные у его офиса, и преодолевать колючую проволоку. Главе государства предъявлены обвинения в мятеже и злоупотреблении властью.

Напомним, в начале декабря Юн Сок Ель предпринял неудачную попытку ввести в стране военное положение, что вызвало резкую реакцию парламента. Депутаты обвинили президента в попытке мятежа и 14 декабря объявили ему импичмент.

Юн Сок Ель отстранен от исполнения президентских обязанностей, но для того, чтобы сместить его с должности, импичмент должен быть одобрен Конституционным судом.

Пока суд не принял решение, он официально остается президентом. Суду предстоит решить, отстранить ли главу государства от должности навсегда или восстановить его полномочия.
Ссылка: https://24.kg./vlast/317011/
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