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Власть

Камчыбек Ташиев о своем решении ликвидировать вора в законе Камчи Кольбаева

Председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев впервые рассказал, почему принял решение о ликвидиции вора в законе Камчи Кольбаева. Видеозапись на своей странице в Facebook разместил один из его сторонников Откурбек Рахманов.

«Мне пришлось принять решение о ликвидации Камчи Кольбаева во благо государства», — подчеркнул глава спецслужб на встрече с заместителями министра образования и науки, ректорами вузов, директорами профессиональных лицеев и колледжей и обсудил с ними проблему коррупции в образовательной сфере.

Он отметил, что организованные преступные группы в Кыргызстане функционировали по принципу параллельного государства, имея собственную иерархию и сеть влияния по всей стране.

«Вот преступность была такая, что вор в законе, смотрящий по всей республике, захватил власть. У них была такая же система, как у государства. У них был президент — вор в законе. Остальные по областям, районам, городам — смотрящие и положенцы собирали деньги у предпринимателей и у других... Такая мощная структура была у них. Нам пришлось принять вынужденные меры.

Я вам больше скажу о том, что мне пришлось принять решение о ликвидиции воров в законе. Понимаете? И мы ликвидировали членов, сообщников ради государства. Сегодня страна освободилась. Сегодня нет оргпреступности», — сказал Камчыбек Ташиев.

По его словам, в результате масштабной операции устранены главные фигуранты криминального мира, их сообщники и члены преступных группировок. Кыргызстан стал единственной республикой в Центральной Азии и среди постсоветских государств, где больше нет организованной преступности.

Председатель спецслужб также рассказал, что у криминала в доход государства отняли «миллиарды долларов».

«Мы у них миллиарды долларов отняли. У них ничего не осталось и не будет. Они уже не бизнесмены-бандиты, они теперь станут карманниками на улицах или будут свою оставшуюся жизнь проводить в тюрьмах», — резюмировал он.

Напомним, криминальный авторитет Камчыбек Асанбек (Камчи Кольбаев) ликвидирован 4 октября 2023 года в ходе спецоперации в ресторане «Блондер Паб» на улице Ибраимова в Бишкеке.

По версии следствия, лидер ОПГ, игнорируя законные требования сотрудников ГКНБ, оказал вооруженное сопротивление с применением огнестрельного оружия.

В результате преступных действий Камчыбека Асанбека, посягавшего на жизнь и здоровье сотрудников ГКНБ с огнестрельным оружием, работники спецподразделения госкомитета открыли ответный огонь на поражение.
Ссылка: https://24.kg./vlast/317014/
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