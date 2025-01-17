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Власть

Гибсон, Сталлоне и Войт стали спецпосланниками Дональда Трампа в Голливуде

Известные актеры и режиссеры Мэл Гибсон, Сильвестр Сталлоне и Джон Войт стали спецпосланниками вновь избранного президента США в Голливуде. Об этом Дональд Трамп сообщил на своей странице в соцсети Truth Social.

«Для меня большая честь объявить, что Джон Войт, Мэл Гибсон и Сильвестр Сталлоне будут моими спецпосланниками в великом, но очень проблемном месте — Голливуде (штат Калифорния). В этом качестве они будут работать над тем, чтобы сделать его... больше, лучше и сильнее, чем когда-либо прежде», — написал он.

По словам Дональда Трампа, для Голливуда настанет Золотой век.

«Эти три очень талантливых человека будут моими глазами и ушами, и я сделаю то, что они предложат», — заявил он и добавил, что задачей спецпосланников будет восстановить Голливуд, который за последние четыре года потерял «много бизнеса» за рубежом.

Отметим, что в 2016 году Сильвестр Сталлоне отказался от поста в администрации Дональда Трампа, выигравшего тогда президентские выборы в первый раз.

В январе 2017-го актеры Голливуда провели против Трампа митинг в Нью-Йорке. На акции выступили в том числе Роберт Де Ниро, Марк Руффало, Алек Болдуин, а также действующий мэр Нью-Йорка Билл Де Блазио.

В 2020 году Дональд Трамп критиковал Голливуд за фильмы, которые он снимает.
Ссылка: https://24.kg./vlast/317015/
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