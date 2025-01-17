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Власть

На озере Кель-Суу запретят джип-туры. Решение спецкомиссии

Специальная комиссия, созданная Ат-Башинской районной госадминистрацией Нарынской области, решила запретить въезд авто на озеро Кель-Суу. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

По ее данным, комиссия посетила озеро и отель «Медер Ютком» на участке Кок-Кыя. Представителям комплекса объяснили важность соблюдения пожарной, экологической безопасности и защиты окружающей среды и водных ресурсов и призвали соблюдать чистоту на озере.

Комиссия не обнаружила на поверхности озера разлитое топливо, остатки резины от шин, и экологии зоны отдыха не нанесен вред.

В итоге ее члены решили запретить въезд машин в Кель-Суу, вождение авто на поверхности замерзшего озера и взять на контроль исполнение этих требований.

Напомним, ранее экоактивист Влад Ушаков раскритиковал джип-туры на озере Кель-Суу.

«Это не туризм! Это прямой экоцид и нарушение принятых нормативов и природоохранных законов. Удивительно, что в последнее время с высоких трибун на международном уровне очень много и часто говорится об «экологии и природе», в то же время профильные министерства и службы «спят» и на подобное либо совсем не реагируют надлежащим способом, либо делают вид, что ничего не происходит», — писал он.
Ссылка: https://24.kg./vlast/317051/
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