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Власть

Школьный рэкет продолжается. Омбудсмен требует от правоохранителей принять меры

Омбудсмен Джамиля Джаманбаева призывает государственные органы взять под особый контроль ситуацию с рэкетом в школах и усилить совместную профилактическую работу. Об этом сообщает пресс-служба акыйкатчи.

По ее данным, появилась острая необходимость усилить разъяснения и информирование о возможных тяжелых последствиях рэкета, буллинга и насилия среди школьников. Школьный рэкет — это злободневная проблема, требующая серьезных мер. Необходимо усилить работу по его предупреждению.

К Джамиле Джаманбаевой обратились родители с просьбой защитить права их детей, учеников гимназии № 13 Бишкека.

«22 декабря я отвезла двоих детей в кафе, накормила и отправила в кружок. Им 11 и 9 лет. Они ушли вместе со своими друзьями. По дороге мальчиков встретил ученик той же гимназии и забрал у них пакет с пиццeй и сладостями. Этот подросток на два года старше моего 11-летнего сына. Он также требовал деньги и избил моего старшего сына до сотрясения мозга, мы пролечились в больнице», — сообщила мать учеников И.Ж.

По словам женщины, 25 декабря она написала заявление в милицию. Джамиля Джаманбаева взяла под личный контроль это обращение.

Институт омбудсмена направил письмо с призывом принять меры по данному случаю в Министерство внутренних дел, Министерство образования и науки, Министерство труда, социального обеспечения и миграции.

Джамиля Джаманбаева призывает соответствующие государственные органы обеспечить безопасность учеников и защитить их от насилия и других действий, унижающих их права и свободу.
Ссылка: https://24.kg./vlast/317054/
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