Ситуация в Сирии: туманные перспективы для Центральной Азии

В начале декабря прошлого года в Сирии рухнуло казавшееся незыблемым полувековое правление клана Асадов и партии БААС. Власть перешла к повстанцам во главе с исламистами «Хайят Тахрир аш-Шам» («Организация освобождения Леванта», ХТШ. — Прим. 24.kg).

Как ранее сообщал сайт «Аль-Арабия», главой временного правительства Сирии стал Мухаммед аль-Башир. Его называют близким соратником лидера сирийских исламистов Абу Мухаммеда аль-Джулани (настоящее имя — Ахмед аль-Шараа. — Прим. 24.kg).

Мухаммед аль-Башир будет занимать этот пост до 1 марта 2025 года.

Новая реальность в Сирии стремительно меняет расклад сил не только в регионе, но и во всем мире.

24.kg разбирается, как сирийский политический круговорот может повлиять на внутреннюю стабильность стран Центральной Азии. С какими геополитическими рисками и угрозами сопряжено падение режима Асада? Как сирийский кризис отразится на позициях в нашем регионе таких крупных игроков, как США, Россия, Китай и, конечно же, Турция? Последнюю эксперты называют главным бенефициаром сирийских волнений.

Предупрежден, значит вооружен

Период, наступивший в Сирии после свержения диктатуры Асада, политические аналитики рассматривают как переходный. Международный редактор офиса BBC Джереми Боуэн в своей колонке пишет, что «сейчас главное — понять, достаточно ли благоразумны новые власти Сирии и способны ли они обеспечить стабильность».

Читайте по теме Война в Сирии. Кому выгодно, зачем и почему

Он подчеркивает, что после завершения диктатуры предсказать, по какому сценарию будут развиваться события, невозможно.

Ожидаемая геополитическая турбулентность в Сирии может сказаться на Центральной Азии. В рядах исламских группировок, прямо или опосредованно участвующих в сирийском конфликте, есть выходцы из государств региона.

По различным оценкам, на стороне «Хайят Тахрир аш-Шам» воевало до 30 тысяч боевиков. Половина из них — представители стран Центральной Азии.

Как рассказал 24.kg сотрудник научного берлинского центра «Карнеги» Темур Умаров со ссылкой на официальные источники Таджикистана, около 2 тысяч выходцев из этой республики в разное время переехало в Сирию и примкнуло к террористическим течениям. А в 2013-2014 годах различные СМИ сообщали, что около 4 тысяч — выходцы из Узбекистана и Таджикистана —завербовано сирийскими боевиками.

После свержения Асада таджикский эксперт Шерали Ризоен написал в своем Telegram-канале, что мир в очередной раз стал свидетелем возрождения радикальных группировок. Именно они начинают контролировать территории целых государств. Этот прецедент, по мнению аналитика, особенно опасен для Центральной Азии, потому что в гражданской войне в Сирии участвовали уроженцы стран региона.

О том, что потенциальной угрозой для Центральной Азии могут стать боевики, пожелавшие вернуться на родину, говорит и Темур Умаров. Но с оговоркой — их вероятный come back будет зависеть от нескольких факторов.

Читайте по теме Из северо-восточных регионов Сирии на родину вернули более 120 кыргызстанцев

В первую очередь насколько новый политический режим в Сирии окажется устойчивым и договороспособным. Готовы ли его носители сотрудничать с Центральной Азией и обмениваться информацией по обеспечению безопасности.

«Если такой процесс будет налажен и отношения Сирии с Центральной Азией станут стабильными, предсказуемыми и партнерскими, то угрозу возвращения боевиков можно свести к минимуму. Но пока об этом говорить рано. К власти пришли как раз те, кто раньше боролся с режимом Асада, и у них есть определенная репутация, свидетельствующая о том, что это не особо гибкие люди. Уже были новости, что один из объявленных в розыск подозреваемых в совершении ряда преступлений в Таджикистане занял должность в Министерстве обороны Сирии», — сказал эксперт.

Есть опасения, что другие боевики, раньше представляющие угрозу для стабильности в Центральной Азии, будут входить в систему власти нового сирийского режима. Темур Умаров

Возглавлявший ранее МВД, ГКНБ и правительство Кыргызстана Феликс Кулов полагает, что из уехавших в Сирию граждан стран ЦА вернутся лишь те, кто не сможет устроиться при правлении аль-Башира.

Феликс Кулов далек от мысли, что события в Сирии могут подорвать стабильность в наших государствах. Но тем не менее рекомендует быть начеку: кто предупрежден, тот вооружен.

Бывший премьер призывает спецслужбы стран Центральной Азии отслеживать «спящие ячейки». Их создание — один из методов работы адептов «Исламского государства» и «Вилаят Хорасан».

«Задача спецслужб состоит в том, чтобы этого не допустить. Причем разведки разных государств должны выходить на контакт, не дожидаясь, пока на официальном уровне между главами стран появятся соответствующие соглашения», — заключил Феликс Кулов.

Политологи рекомендуют наблюдать, как Сирия будет переживать переходный этап. Если у группировок получится договориться между собой и поделить властные полномочия, то этот транзитный отрезок времени пройдет относительно безболезненно.

Хлопоты и интерес

Востоковед Руслан Сулайманов в комментарии 24.kg советует элитам Центральной Азии не зацикливаться только на Сирии, а обратить взоры на Афганистан. По его мнению, гораздо большая угроза для региона исходит именно оттуда, о чем говорится в многочисленных отчетах экспертов Совбеза ООН.

Афганистан сегодня — это рай для международного терроризма. Конкретно мы можем говорить о группировке «Исламское государство» и ее афганском филиале «Вилаят Хорасан». Он очень активен именно на центральноазиатском направлении. В частности, я знаю, что они активно ведут ресурсы на таджикском и узбекском языках. Руслан Сулайманов

Взаимосвязи между политической воронкой в Дамаске и прямым ее влиянием на Центральную Азию эксперт не просматривает. Но напоминает, что переходный процесс в Сирии не завершен. Это означает, что вероятное обострение конфликта и последующая борьба за власть различных группировок в совокупности могут ударить по близлежащим государствам Ближнего Востока и всему остальному миру.

«Не стоит забывать — у взявших власть в Дамаске людей руки по локоть в крови. Они прошли лагеря «Исламского государства», «Аль-Каиды». В Сирии сегодня очень много тюрем, которые контролируют американцы и курдские вооруженные формирования. Но что будет с ними дальше, тоже не очень понятно. Пока ситуацию удается держать под контролем, но это все очень хрупко. И это равновесие в любой момент может быть нарушено. Понятно, что и позиции иностранных держав тоже изменились. Россия ослабла. Она, по сути, выходит из Сирии. И если останется там, то чисто номинально», — сказал Руслан Сулайманов.

Турция укрепляется и становится главным посредником между новыми сирийскими властями и остальным миром. И в случае обострения конфликта между различными группировками именно Анкара будет отвечать за это. Ждем окончания переходного периода. Руслан Сулайманов

Он добавил, что пока не ясно, удастся ли сформировать новое, постоянное правительство и предопределить будущее Сирии. А вместе с ней всего региона и остального мира, пострадавшего от кризиса беженцев из этой страны и вылазок террористов.

Абсолютный чемпион, политический лузер и наблюдатель

Главным интересантом событий в Сирии аналитики называют Турцию. Они уточняют — свержение Башара Асада для Анкары — в основном положительное событие.

«Самое главное — это возможное возвращение сирийских беженцев, что снижает нагрузку на экономику и улучшает общественное восприятие миграционной политики. На этом фоне даже вырос рейтинг Эрдогана, хотя, судя по официальным цифрам, до сих пор из Турции уехало чуть более 60 тысяч сирийцев. По данным МВД республики, ежедневно до 2 тысяч человек пересекают границу», — сказал автор Telegram-канала «Повестка дня Турции» Яшар Ниязбаев.

Читайте по теме Началась глобальная охота за миллиардами Башара Асада — WSJ

Он заметил, что ожидается оживление турецкой строительной отрасли в связи с восстановлением Сирии, кроме этого, возобновление проекта газопровода «Катар — Турция», и это укрепит энергобезопасность страны. В качестве плюса Яшар Ниязбаев выделил и тот аспект, что теперь Анкара может усилить свои позиции в регионе через участие в политических процессах. Турция влияет на формирование нового сирийского правительства. И делает это заметно. Например, глава МИД жил и обучался в Турции.

Но есть и свои минусы. И самый большой — возможное усиление курдских группировок, особенно в приграничных районах. Это несет угрозу безопасности Турции.

Именно поэтому Анкара заявляет о возможной операции на севере Сирии. Своими силами или силами сирийцев, нового руководства государства. А на этом фоне у Турции могут испортиться отношения с США и европейскими странами. Яшяр Ниязбаев

Что касается позиций Турции в Центральной Азии, то на фоне триумфа в Сирии присутствие этого члена НАТО в регионе лишь усилится.

Так, Темур Умаров отмечает, что это произойдет за счет ослабления России: падение режима Асада подтвердило в очередной раз — российская армия не такая могущественная, какой пыталась казаться.

В сторону отошел и Китай. Как подчеркнули эксперты, Пекин никакой активности в Сирии ранее не проявлял. А значит, и случившееся перераспределение сил на политике КНР в Центральной Азии не отразится.

Поставили на паузу

В конце декабря лидер повстанцев, свергнувших режим Башара Асада, Ахмед аль-Шараа дал интервью BBC. Он заявил, что «Сирия истощена войной и не представляет угрозы ни для соседних государств, ни для Запада».

Главное, чтобы в разрешении сирийского вопроса не вышло, как с той «победой». В краткосрочной перспективе она может казаться выдающейся, но в долгосрочной — лучше бы ее и вовсе не было.