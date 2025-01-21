Декларационная кампания. У главы МИД нет ни жилья, ни автомобиля

Налоговая служба начала публикацию деклараций о доходах чиновников по итогам 2023 года. Отчет, как и другие члены кабмина, сдал министр иностранных дел Жээнбек Кулубаев.

Согласно сведениям ГНС, он в указанный период получил доход в размере 2 миллионов 550 тысяч 172 сомов.

В декларации отсутствуют данные о недвижимом и движимом имуществе главы МИД.

В информации о близких родственниках задекларированы квартира площадью 138 квадратных метров и приусадебный участок площадью 1 тысяча 200 квадратных метров. У родни главы внешнеполитического ведомства также есть автомобиль Toyota Highlander стоимостью 603 тысячи сомов.