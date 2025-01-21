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Власть

Дональд Трамп приостанавливает любую новую помощь иностранным государствам

Президент США Дональд Трамп подписал указ о приостановке на три месяца любой новой помощи в области развития иностранных государств. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

Он также поручил пересмотреть программы иностранной помощи, чтобы убедиться, что они соответствуют внешней политике США. Отмечается, что указ о приостановке финансирования последовал за указом, предписывающим Государственному департаменту проводить внешнюю политику «Америка прежде всего».

Ожидается, что, согласно указу, за всеми новыми выплатами за рубеж установят контроль со стороны госсекретаря США.

Напомним, Америка является крупнейшим донором гуманитарной помощи в мире, тратя на эти цели до $76 миллиардов в год. От США, в частности, зависит работа Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ.

Ранее Дональд Трамп высказывался против передачи финансовых средств за рубеж без возможности для Вашингтона получить выплаты аналогичных сумм или вернуть переданные деньги назад.
Ссылка: https://24.kg./vlast/317374/
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