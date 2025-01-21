В ЖК предлагают отменить сроки давности и помилование за изготовление наркотиков

Депутат Жогорку Кенеша Эрнис Айдаралиев предлагает отменить сроки давности и помилование за изготовление наркотиков. Законопроект парламентский комитет по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту одобрил в первом чтении.

Депутат предлагает не применять условно-досрочное освобождение отбывания наказания к лицам, осужденным за незаконное изготовление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов с целью сбыта. По его словам, они не должны иметь права обращаться к президенту с ходатайством о помиловании.

Кроме того, своим законопроектом Эрнис Айдаралиев предлагает, что на условно-досрочное освобождение смогут рассчитывать только те осужденные, которые выполнят всю совокупность условий соответствующей статьи. К таким условиям относятся: достижение положительных результатов исправления и ресоциализации;

возмещение не менее половины ущерба, причиненного преступлением;

не иметь непогашенное дисциплинарное взыскание;

добросовестно относиться к труду и обучению во время отбывания наказания;

пройти курс лечения от алкоголизма, наркотической, психотропной или токсической зависимости, если она есть.

Эрнис Айдаралиев также коснулся статьи об освобождении от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности уголовного преследования. Он предлагает изложить норму в следующей редакции: «Если суд не найдет возможным применить сроки давности к лицу, совершившему особо тяжкое преступление, за которое может быть назначено пожизненное лишение свободы, пожизненное лишение свободы не может быть назначено и заменяется лишением свободы на двадцать лет».