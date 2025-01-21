Декларационная кампания. Глава Нацбанка отчитался за период, когда был министром

Налоговая служба начала публикацию деклараций о доходах чиновников по итогам 2023 года. Бывший министр природных ресурсов, экологии и технического надзора Мелис Тургунбаев предоставил сведения.

По данным ГНС, за отчетный период он задекларировал доход в размере 1 миллиона 788 тысяч 586 сомов. Чиновник не указал сведения о своих расходах.

В его собственности есть квартира площадью 134,6 квадратных метра и капитальные строения площадью 10 квадратов.

В декларации также есть информация о наличии собственной машины. Мелис Тургунбаев владеет автомобилем марки Toyota стоимостью 2 миллиона сомов.

Однако экс-глава Минприроды не предоставил данные о доходах и расходах своих близких родственников.

Напомним, сейчас он является председателем Национального банка КР.