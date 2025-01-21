Имеющие погашенную судимость за коррупцию не могут избираться президентом

Осужденные за коррупцию и иные преступления против интересов государственной и муниципальной службы не смогут избираться президентом, депутатами Жогорку Кенеша и министрами. Законопроект парламентский комитет по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту одобрил в первом чтении.

Инициаторы документа нардепы Женишбек Токторбаев, Гуля Кожокулова и Камила Талиева. Они предлагают запретить гражданам, осужденным за вышеуказанные преступления, избираться на высшие государственные должности вне зависимости от того, погасил гражданин судимость или нет.

Женишбек Токторбаев напомнил, что с сегодняшнего дня, с 21 января, вступает в силу закон, ужесточающий ответственность за коррупционные преступления. Теперь, признанные виновными во взяточничестве не смогут отделаться штрафами, они будут сидеть в тюрьме.

«Но указанные требования закона не распространяются на тех, кто занимает высшие государственные должности. Потому что их статус защищен конституционными законами. Поэтому, чтобы предотвратить коррупционные проявления среди высокопоставленных госчиновников предлагаем изменения», — сказал Женишбек Токторбаев.

Народные избранники предлагают внести поправки в конституционные законы КР «О выборах президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики», «О кабинете министров Кыргызской Республики».