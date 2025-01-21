За распространение персональных данных могут ввести уголовную ответственность

Комитет Жогорку Кенеша по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству рассмотрел законопроект, согласно которому Агентству по защите персональных данных передаются полномочия штрафовать граждан за распространение информации о человеке.

Отметим, сейчас такими полномочиями наделено Министерство внутренних дел.

Помимо этого, сумма штрафов увеличивается с 20 тысяч сомов до 75 тысяч сомов для физических лиц, до 100 тысяч сомов для должностных лиц и 650 тысяч сомов для юридических лиц. За совершение того же деяния в течение одного года суммы повторных штрафов составят 250 тысяч сомов для физлиц, 300 тысяч сомов для должностных лиц и 1 миллион 200 тысяч сомов — для юрлиц.

Депутат Шаирбек Ташиев предложил ввести уголовную ответственность за распространение персональных данных.

«Уже после того, как данные распространены, какой толк от вашего штрафа в 75 тысяч сомов», — сказал парламентарий.

Депутаты Исхак Масалиев и Элмурза Сыдыков выступили против того, чтобы Агентство по защите персональных данных брало на себя функции карательного органа, и предложили, чтобы наказание определял суд.

Как пояснили представители агентства, законопроект позволит контролировать, насколько различные государственные органы и частные компании, к примеру поликлиники, службы такси и многие другие, защищают персональные данные граждан, их хранение и конфиденциальность.

В итоге законопроект вернули на доработку, так как большинство депутатов поддержали, чтобы штрафовало за нарушения законодательства о персональных данных Министерство внутренних дел, которое может и расследовать дела, и имеет свой отдел кибербезопасности.