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Власть

Дональд Трамп инициирует повторный процесс признания хуситов террористами

Президент США Дональд Трамп подписал указ, который запускает повторный процесс признания группировки «Ансар Аллах» (хуситы, контролирующие значительную часть Йемена) террористической организацией. Документ опубликован на сайте Белого дома.

«Действия хуситов угрожают безопасности американских гражданских лиц и персонала на Ближнем Востоке, безопасности наших ближайших региональных партнеров и стабильности мировой морской торговли», — говорится в тексте.

Напомним, после прихода к власти Джо Байдена в 2021 году хуситы были исключены из американского списка «иностранных террористических организаций» (FTO).

После нападения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023-го, когда хуситы также приняли активное участие, Белый дом вернул их в список «глобально действующих террористических организаций» — это менее строгая классификация, которая все еще позволяла доставлять гуманитарную помощь в Йемен.

В указе Дональда Трампа говорится, что поддерживаемые Ираном хуситы с 2023 года десятки раз обстреливали американские военные корабли, а также нападали на гражданскую инфраструктуру, в том числе атаковали аэропорты в ОАЭ и выпустили более 300 снарядов по Израилю.

«Ансар Аллах» — военизированная группировка шиитов-зейдитов, действующая на территории Йемена. В 2004-м подняла вооруженное восстание против правительства Йемена, постепенно захватив контроль над некоторыми южными территориями страны. Хуситы приняли участие в йеменской революции 2011 года, в результате которой ушел в отставку президент Али Абдалла Салех.
Ссылка: https://24.kg./vlast/317648/
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