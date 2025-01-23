Президент Садыр Жапаров в интервью агентству «Кабар» прокомментировал отъезд за границу правозащитницы Азизы Абдирасуловой.

Правозащитник Турсунбек Акун обратился к главе государства с открытым письмом, в котором сообщил, что Азиза Абдирасулова была вынуждена покинуть страну из-за того, что за ней следили неизвестные.

Садыр Жапаров заявил, что никто за ней не следил.

«Если бы такое заявление прозвучало 10-15 лет назад, то в это можно было бы поверить. В нынешнюю эпоху технологий подозрительных преследователей или автомобили можно как минимум снять на смартфон и открыто представить эти доказательства соответствующим органам либо через социальные сети для широкой огласки в обществе», — сказал он.

По словам президента, это всего лишь политизация вопроса, и в это верят только те, кто сам создает этот «шум».

Никто Азизу айым не тронет. С ней ничего не случится. Когда-нибудь она вернется и будет свободно ходить по улицам. Тогда ей самой будет стыдно перед людьми. Пусть возвращается без всякой политизации. Садыр Жапаров

Глава государства заверил, что права человека в Кыргызстане соблюдаются. Придавать этому особое значение — один из главных приоритетов государственной политики. Но ему хотелось бы, чтобы некоторые правозащитники, защищая права человека, не выходили за рамки моральных норм.

Садыр Жапаров подчеркнул, что в республике демократия, и у него тоже есть право открыто высказываться. И что на курултае он лишь отметил, что они получают от доноров большие суммы денег, предоставляют ложные отчеты и вводят их в заблуждение.

«Пример: если сотрудник милиции погибает от рук жестокого преступника при выполнении служебных обязанностей и вина преступника доказана, насколько оправдано прикрываться «правами человека» и защищать его? Конечно, согласно международным нормам, их права также должны защищать. Но защищать явного преступника равносильно его оправданию. А потом они, участвуя в судебных процессах, заявляют, что защищают права человека, включая это в свои отчеты. Мы были бы рады, если бы они защищали права простых граждан. Даже если мы не можем поддержать их деньгами, поддержали бы морально», — заявил глава государства.

Он заметил, что всегда повторяет — в Кыргызстане соблюдаются права человека, есть свобода слова. Говорите что хотите.

«Снова повторяю: с незаконными действиями борются соответствующие государственные органы. Если что-то ускользает от их внимания, журналисты и правозащитники должны сообщать об этом с доказательствами. Пусть помогают в борьбе с коррупцией. На это нет ограничений. Напротив, это нам поможет. Граждане имеют полное право на обоснованную критику», — сказал Садыр Жапаров и добавил, что единственное, чего нужно избегать, — это клеветы, лжи и огульных обвинений без доказательств.