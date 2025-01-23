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Власть

В новом законе о наркотиках в Кыргызстан запретят завозить лягушек

В новом законе о наркотиках запретят в страну завозить лягушек. Об этом стало известно на заседании Жогорку Кенеша.

Депутаты рассматривают законопроект о внесении изменений в законодательные акты по вопросам противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров среди детей и молодежи.

Нардеп Исхак Масалиев попросил инициаторов объяснить понятие «живые организмы» в проекте закона.

Заместитель министра здравоохранения Каарманбек Байдавлетов ответил, что в отдельных странах есть жабы, в коже и яде которых содержатся наркотические вещества. «Поэтому, учитывая международный опыт, мы ввели эту норму, чтобы эти организмы не завозились через границу», — сказал он.

Слова чиновника подтвердил и замглавы МВД Нурбек Абдиев.
Ссылка: https://24.kg./vlast/317685/
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