Жогорку Кенеш одобрил закон о пожизненном лишении свободы за изнасилование ЛОВЗ

Жогорку Кенеш в третьем чтении одобрил закон о пожизненном лишении свободы за изнасилование людей с инвалидностью.

Отметим, согласно действующему законодательству, пожизненное лишение свободы может быть назначено 60-летним мужчинам, совершившим преступление против половой неприкосновенности и половой свободы ребенка. В остальных случаях они освобождались от пожизненного заключения.

Теперь, согласно поправкам, мужчины, достигшие 60 лет в момент совершения преступления в отношении ЛОВЗ, не будут освобождаться от пожизненного лишения свободы.

По мнению одного из инициаторов законопроекта депутата Жылдыз Садырбаевой, документ разработан в целях обеспечения охраны и защиты права на половую неприкосновенность лиц с ограниченными возможностями здоровья от преступных посягательств.