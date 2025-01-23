Глава кабмина представил коллективу мэрии города Ош их нового градоначальника

Глава кабмина Адылбек Касымалиев в ходе заседания коллегии мэрии Оша представил коллективу нового мэра Женишбека Токторбаева. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе своего выступления Адылбек Касымалиев подчеркнул важность эффективного управления для устойчивого развития города, а также для укрепления его социальной и экономической стабильности. По его словам, перед новым руководителем стоят масштабные задачи, включая комплексное развитие городской инфраструктуры, повышение качества жизни горожан и создание новых рабочих мест.







Добавим, что сегодня, 23 января, президент назначил Женишбека Токторбаева мэром южной столицы. Ранее кресло главы муниципалитета занимал Бакытбек Жетигенов, он назначен полпредом Иссык-Кульской области.