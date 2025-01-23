В Жогорку Кенеше просят разблокировать TikTok

На заседании Жогорку Кенеша депутаты попросили разблокировать TikTok и начать сотрудничать с руководством платформы.

Нардеп Марлен Маматалиев отметил, что на сегодня, несмотря на блокировку, граждане продолжают спокойно пользоваться приложением с помощью VPN.

«Де-юре мы запретили сервис, но де-факто он работает. Представительство TikTok в Центральной Азии сейчас возглавляет кыргыз. Он готов открыть офис в Кыргызстане, работать с органами, реагировать на все сигналы, блокировать страницы с ходу, определять местонахождение деструктивных сил. Мы как бы запретили сервис, но это не так. Все продолжают пользоваться им, особенно молодежь», — сказал нардеп.

Его поддержал коллега Дастан Бекешев. Он отметил, что TikTok может помочь в развитии туризма, культуры, и это хорошая рекламная площадка для предпринимателей.

Напомним, доступ к платформе TikTok на территории КР заблокирован в апреле 2024 года. В Министерстве цифрового развития сообщили, что решение принято на основании письма ГКНБ.