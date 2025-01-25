Кыргызстан: кадровые перестановки за 20-24 января

В Кыргызстане за неделю произошло несколько кадровых перестановок.

Пархат Тулендыбаев стал депутатом Жогорку Кенеша.

Он получил вакантный мандат фракции «Ата Журт Кыргызстан», который освободился после назначения Женишбека Токторбаева мэром города Оша.

Пархат Тулендыбаев был уже депутатом VI созыва Жогорку Кенеша от фракции «Республика Ата Журт».

Бакытбек Жетигенов назначен полномочным представителем президента в Иссык-Кульской области.

Уланбек Далиев освобожден от этой должности в связи с переходом на другую работу. Он проработал на посту полпреда меньше года — с февраля 2024 года.

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Бакытбек Жетигенов родился 30 мая 1966 года в селе Сайлык Чуйской области. Окончил Кыргызский государственный институт физической культуры, Кыргызский национальный университет имени Жусупа Баласагына, юридический факультет.

Был депутатом Жогорку Кенеша нескольких созывов.

С 28 ноября 2022 года занимал должность мэра Оша.

Урмат Самаев назначен заместителем полномочного представителя президента в Джалал-Абадской области.

Он будет курировать социальный блок.

Напомним, ранее Верховный суд Кыргызстана признал Урмата Самаева невиновным по вменяемой ему статье «Злоупотребление должностным положением» УК КР. За ним признано право на реабилитацию. В остальной части судебные акты в отношении оставлены без изменения.

Урмат Самаев был депутатом Жогорку Кенеша, затем мэром Токмака.

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Широкую известность получил после инцидента в Токмаке. В январе у КПП «Токмак-автодорожный» произошла перестрелка. Один из участников — родственник депутата Жогорку Кенеша — был госпитализирован. На больничную койку попал и второй участник конфликта. Он утверждал, что Урмат Самаев приезжал на место происшествия и пытался оказывать давление на следствие.

Ранее на Урмата Самаева также жаловался депутат Токмакского городского кенеша от фракции «Кыргызстан» Сулейман Лажаров. Он заявлял, что парламентарий с однопартийцем Кубанычбеком Кочкорбаевым напал на него, угрожал и требовал, чтобы он сдал мандат.

Мэром города Оша стал Женишбек Токторбаев.

Он пришел вместо назначенного полпредом Иссык-Кульской области Бакытбека Жетигенова.

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Женишбек Токторбаев родился 14 февраля 1968 года в селе Кара-Жыгач Сузакского района. Окончил Хмельницкий технологический институт (Украина), инженер-механик, Кыргызский государственный университет, юриспруденция, а также прошел курс в центре подготовки кадров МВД Кыргызской Республики по специальности «правоведение».

Трудовую карьеру начал микробиологом в Джалал-Абадском пивобезалкогольном объединении. Был депутатом Джалал-Абадского городского кенеша.

С 29 декабря 2021-го был депутатом Жогорку Кенеша VII созыва, избран по списку партии «Ата-Журт Кыргызстан».

Нурлан Исаков назначен заместитель председателя правления ОАО «Кыргызалтын».

Он сменил на этом посту Бузурмана Субанова. Последний стал главой ЗАО «Кумтор Голд Компани».

Алманбек Исмаилов назначен президентом ОАО «Кыргызиндустрия».

Жарасул Абдураимов освобожден от этой должности.

ОАО «Кыргызиндустрия» — это государственная компания, созданная при кабмине. Ее главная цель — возрождение промышленного сектора, запуск и модернизация предприятий, снижение уровня безработицы и миграции.

Директора Кыргызского государственного цирка имени Абубакира Изибаева Светлану Аширову сняли с должности.

Основанием для увольнения стало завершение испытательного срока. Министерство не стало продлевать трудовой договор.

Напомним, Светлана (Асланайым) Аширова была назначена директором Госцирка три месяца назад. Недавно несколько артистов учреждения пожаловались журналистам на ее работу и назвали ее некомпетентной.

О кадровых перестановках с 13 по 17 января читайте здесь.