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Власть

Визы для владельцев дипломатических паспортов Кыргызстана и Кипра отменят

Заключение кабинета министров Кыргызстана к соглашению с правительством Республики Кипр об освобождении от визовых требований владельцев дипломатических паспортов, подписанному ранее, одобрено. Соответствующее решение подписал глава кабмина Адылбек Касымалиев.

Документ направлен в Жогорку Кенеш на ратификацию.

Владельцы дипломатических паспортов Кыргызской Республики и Республики Кипр будут освобождаться от визовых требований для въезда, выезда, следования транзитом и пребывания на территории государств сторон соглашения на срок, не превышающий 90 дней со дня их въезда в течение 180-дневного периода.

Напомним, Кыргызстан и Кипр обсудили этот вопрос на встрече министра иностранных Жээнбека Кулубаева с главой внешнеполитического ведомства Республики Кипр Константиносом Комбосом на полях 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
Ссылка: https://24.kg./vlast/317905/
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