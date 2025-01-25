Визы для владельцев дипломатических паспортов Кыргызстана и Кипра отменят

Заключение кабинета министров Кыргызстана к соглашению с правительством Республики Кипр об освобождении от визовых требований владельцев дипломатических паспортов, подписанному ранее, одобрено. Соответствующее решение подписал глава кабмина Адылбек Касымалиев.

Документ направлен в Жогорку Кенеш на ратификацию.

Владельцы дипломатических паспортов Кыргызской Республики и Республики Кипр будут освобождаться от визовых требований для въезда, выезда, следования транзитом и пребывания на территории государств сторон соглашения на срок, не превышающий 90 дней со дня их въезда в течение 180-дневного периода.

Напомним, Кыргызстан и Кипр обсудили этот вопрос на встрече министра иностранных Жээнбека Кулубаева с главой внешнеполитического ведомства Республики Кипр Константиносом Комбосом на полях 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.