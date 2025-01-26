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Власть

Четыре варианта окончания конфликта в Украине назвала газета The Times

Издание The Times описало четыре возможных сценария окончания конфликта в Украине. В статье отмечается, что страна «стоит на коленях, хотя еще не сломлена».

— иллюстрация из The Times
Фото — иллюстрация из The Times

Журналисты назвали картину на поле боя мрачной, напомнив, что российские военные в 2024-м взяли под контроль в шесть раз больше территорий, чем годом ранее.

Первый сценарий включает поражение Украины. Это, по мнению авторов статьи, произойдет, если США прекратят поддержку, однако американский президент Дональд Трамп «будет опасаться допустить такой катастрофический исход».

Второй вариант — это «плохой мир», когда при отсутствии помощи от Соединенных Штатов Киев подпишет мирное соглашение, которое приведет к разделению страны.

Третьим сценарием называется режим прекращения огня как часть переходной фазы перед окончательным урегулированием. «Это может привести к региональной стабильности и выживанию Украины с ограниченной безопасностью и экономическими гарантиями», — говорится в публикации.

Однако непосредственно финал боевых действий без дальнейшего реального завершения конфликта станет заморозкой, которая может прекратиться в любое время.

Последний вариант — это урегулирование, при котором Киев окажется «в позиции силы» с подачи США. Усиление Украины предполагает введение Дональдом Трампом антироссийских санкций и обещание поддержать республику оружием и деньгами, если Москва решит уклониться от мирных переговоров. Однако даже в этом случае издание считает маловероятным возвращение страны к границам 1991 года.

Ранее президент Соединенных Штатов заявил, что не хочет навредить России, и призвал закончить СВО.

«Я люблю русский народ, и у меня всегда были очень хорошие отношения с президентом Путиным... Если мы не заключим «сделку», причем в ближайшее время, у меня не останется другого выбора, кроме как ввести высокие налоги, тарифы и санкции на все, что РФ продает США и другим странам-участницам. Давайте покончим с этой войной, которая никогда бы не началась, будь я президентом! Мы можем сделать это легким или трудным путем — и легкий путь всегда лучше. Пришло время «заключить сделку», — писал он. 
Ссылка: https://24.kg./vlast/317950/
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