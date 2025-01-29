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Власть

Кандидатам в депутаты с инвалидностью снизят избирательный залог

Кандидатам в депутаты с ограниченными возможностями здоровья снизят избирательный залог. Соответствующий законопроект принят Жогорку Кенешем в третьем чтении.

Сейчас избирательный залог для претендентов стоит 100 тысяч сомов. Для кандидатов с инвалидностью I группы его снизят на 50 процентов, то есть до 50 тысяч, для кандидатов с инвалидностью II группы — на 25 процентов, то есть до 75 тысяч.

Кроме того, законопроектом предусматривается запрет выдвигать свою кандидатуру на пост президента, депутата Жогорку Кенеша и работать в кабмине, если человек был осужден за коррупцию и другие должностные преступления.

В своем Telegram-канале нардеп Дастан Бекешев отметил, что эта поправка в дальнейшем позволит избавляться от политических оппонентов.

«Достаточно сделать своего оппонента коррупционером. Но я в целом поддерживаю этот законопроект. Попробуй не поддержать. Люди будут обвинять в том, что я поддерживаю коррупционеров. Но нужно учитывать, что будут такие политические последствия», — сказал он.
Ссылка: https://24.kg./vlast/318297/
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