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Власть

Дональд Трамп будет допускать на брифинги инфлюенсеров и тиктокеров

Дональд Трамп регулярно критикует СМИ, называя их «врагами народа» и обвиняя журналистов во лжи. Во второй срок своего президентства он намерен допускать на пресс-конференции в Белый дом новых лиц, в том числе инфлюенсеров, тиктокеров, блогеров и подкастеров. Об этом пишет DW. 

Пресс-секретарь Трампа Кэролайн Левитт подчеркнула, что представители нетрадиционных масс-медиа смогут получить аккредитацию, если их контент будет «связан с новостями». Новый подход она объяснила тем, что мейнстрим-медиа, которые она назвала «старыми», уже не обладают прежним охватом аудитории, поскольку сейчас многие американцы предпочитают «новые медиа».

Так, уже на первом брифинге пресс-секретарь Дональда Трампа приветствовала репортера правопопулистского портала Breitbart и предоставила ему возможность задать один из открывающих мероприятие вопросов. Кэролайн Левитт назвала это «революционным подходом к медиа».
Ссылка: https://24.kg./vlast/318307/
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