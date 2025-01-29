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Власть

В ЖК переживают за здоровье лидера «Социал-демократов» Темирлана Султанбекова

На заседании Жогорку Кенеша депутат Камила Талиева спросила заместителя главы Службы исполнения наказаний Кемеля Садыкова о том, кто будет отвечать, если с лидером «Социал-демократов» Темирланом Султанбековым что-нибудь случится.

«Не дай бог, чтобы с ним что-то случилось. Говорят, что молодой организм выдержит. Но все мы знаем, что такое 70 дней голодовки», — сказала она.

Чиновник ответил, что за здоровье не только Султанбекова, но и всех содержащихся под стражей ответственны медработники учреждения. «Они постоянно следят за его состоянием, проводят разъяснительные работы о том, что это может привести к необратимым последствиям», — отметил Кемель Садыков.

Нардеп поинтересовалась, правда ли, что родителям Темирлана Султанбекова не дают с ним встречаться, как пишут средства массовой информации. Кемель Садыков ответил, что у адвокатов есть допуск на встречи, а родные должны получить разрешение у следствия или в суде.

9 января Свердловский райсуд продлил срок заключения под стражей в отношении Темирлана Султанбекова, Ирины Карамушкиной и Розы Турксевер до 12 февраля.

Напомним, 15 ноября прошлого года Свердловский районный суд водворил в СИЗО-1 Темирлана Султанбекова, Ирину Карамушкину и Розу Турксевер. Арестованных обвиняют в подкупе голосов избирателей. Сразу после задержания лидер социал-демократов Темирлан Султанбеков объявил голодовку. Адвокаты говорят, что состояние его здоровья критическое.
Ссылка: https://24.kg./vlast/318319/
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