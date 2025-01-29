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Власть

СИЗО-1 из Бишкека перенесут в Иссык-Атинский район

СИЗО-1 на улице Горького в Бишкеке перенесут в Иссык-Атинский район. Об этом на заседании Жогорку Кенеша сообщил заместитель председателя Службы исполнения наказаний Кемель Садыков.

По его словам, следственный изолятор будет перенесен в этом году, перед СИН поставили такую задачу.

«В Иссык-Атинском районе для СИЗО выделен земельный участок, уже началась подготовка к строительству. Также за пределы города перенесут СИЗО в Караколе и Оше. В Караколе также уже идет подготовка к возведению, а в южной столице еще не определен земельный участок», — подытожил чиновник.
Ссылка: https://24.kg./vlast/318322/
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