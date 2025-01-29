00:30
USD 87.45
EUR 91.16
RUB 0.89
Власть

Сотрудникам СИН, передавшим заключенным запрещенные предметы, увеличат штраф

Служба исполнения наказаний разработала законопроект, которым предлагается для сотрудников ведомства увеличить размеры штрафов за поставку заключенным запрещенных предметов. Об этом на заседании Жогорку Кенеша сообщил заместитель председателя СИН Кемель Садыков.

По его словам, за повторное нарушение этим законопроектом предусмотрена уголовная ответственность.

Замглавы СИН добавил: сейчас за то, что сотрудник СИЗО или колонии пронесет заключенному мобильный телефон, он будет оштрафован на 17,5 тысячи сомов.

Депутат Дастан Бекешев отметил, что можно тысячу раз увеличивать размеры штрафов и сроков, но, пока сотрудникам СИН не поднимут заработную плату, с коррупцией в службе покончить не получится.

Кемель Садыков ответил, что не знает, когда им повысят зарплату, и надеется, что решение по этому вопросу будет.
Ссылка: https://24.kg./vlast/318327/
просмотров: 787
Версия для печати
Материалы по теме
Избиения в СИЗО. Замглавы СИН не стал комментировать ситуацию
Брат экс-главы кабмина Акылбека Жапарова ушел с поста замглавы СИН
В Жогорку Кенеше заявили о пытках в женской колонии
Избиения в СИЗО-1. Генпрокуратура проверит законность действий СИН
СИН опровергла слухи о массовых нарушениях в СИЗО-1
Ситуация у СИЗО-1 в Бишкеке. Что происходит сейчас
В Службе исполнения наказаний Кыргызстана новый руководитель
В женской колонии в селе Степном провели семейно-терапевтическое мероприятие
Сделать бесплатным проезд для сопровождающих людей с ОВЗ просят в Жогорку Кенеше
В двух колониях теперь распознают драки с помощью искусственного интеллекта
Популярные новости
Против расточительства при проведении тоев депутаты предлагают очередной закон Против расточительства при проведении тоев депутаты предлагают очередной закон
Четыре варианта окончания конфликта в&nbsp;Украине назвала газета The Times Четыре варианта окончания конфликта в Украине назвала газета The Times
Садыр Жапаров и&nbsp;Шавкат Мирзиеев встретились на&nbsp;горнолыжной базе &laquo;Амирсой&raquo; Садыр Жапаров и Шавкат Мирзиеев встретились на горнолыжной базе «Амирсой»
Эфиопия потребовала от&nbsp;Великобритании возвращения древних сокровищ Эфиопия потребовала от Великобритании возвращения древних сокровищ
Бизнес
Переходи на&nbsp;О! и&nbsp;бери максимум&nbsp;&mdash; новый номер + 30&nbsp;ГБ в&nbsp;подарок! Переходи на О! и бери максимум — новый номер + 30 ГБ в подарок!
&laquo;Межбанковский процессинговый центр&raquo; отметил 20-летие и&nbsp;подвел итоги 2024 года «Межбанковский процессинговый центр» отметил 20-летие и подвел итоги 2024 года
Digital Kyrgyzstan, ключевое B2B-мероприятие, состоится 27&nbsp;февраля в&nbsp;Бишкеке Digital Kyrgyzstan, ключевое B2B-мероприятие, состоится 27 февраля в Бишкеке
Новоизбранные депутаты округа Шумкар-Уя ознакомились с&nbsp;работой &laquo;Джеруя&raquo; Новоизбранные депутаты округа Шумкар-Уя ознакомились с работой «Джеруя»
30 января, четверг
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
29 января, среда
23:39
Китайский чат-бот DeepSeek временно приостановил регистрацию новых пользователей
22:25
Нарынскую область в прошлом году посетили туристы из 64 стран
22:00
Чудаки парковки. В Бишкеке заезжают на тротуары, не оставляя места для прохода
21:25
Кыргызстанцы примут участие в международном турнире по борьбе хапсагай
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 30 января: снег