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Власть

Глава ГКНБ встретился с директором антитеррористической структуры ШОС

Председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев провел встречу с директором Исполнительного комитета Региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества (РАТС ШОС) Уларбеком Шаршеевым. Об этом сообщает пресс-центр ведомства.

Глава госкомитета поздравил Уларбека Шаршеева с назначением и пожелал успехов на новом посту. Он отметил важность РАТС ШОС в обеспечении международной безопасности и выразил уверенность в том, что под его руководством структура продолжит эффективную работу.

«У всех нас одна цель — обеспечение межрегиональной безопасности. Антитеррористическая структура ШОС играет ключевую роль в укреплении сотрудничества между государствами. У вас есть многолетний опыт, и мы уверены, что вы продемонстрируете высокие результаты. Кыргызстан готов оказать необходимую поддержку», — заявил Камчыбек Ташиев.

В свою очередь Уларбек Шаршеев поблагодарил его за доверие и поддержку, а также сообщил о предстоящих совместных учениях и мероприятиях в рамках ШОС. Он подчеркнул, что готов приложить все усилия для укрепления международного партнерства и координации между странами.

Отметим, с 1 января 2025 года Уларбек Шаршеев назначен директором Исполнительного комитета Региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества.

Что известно о директоре РАТС ШОС

из интернета
Фото из интернета. Уларбек Шаршеев

Уларбек Зарлыкович Шаршеев родился 17 февраля 1974 года. Он уроженец Кыргызстана.

В 1996-м окончил Ташкентское высшее общевойсковое командное училище.

В 2011 году — Пограничную академию Федеральной службы безопасности России.

Имеет воинское звание генерал-майора.

С 1996 по 2017 год проходил службу на различных офицерских и руководящих должностях в Министерстве обороны и Государственной пограничной службе КР.

В 2017-м назначен председателем Государственной пограничной службы, а затем занимал должность первого заместителя председателя — директора Пограничной службы ГКНБ.

Владеет кыргызским и русским языками. Женат, отец троих детей.
Ссылка: https://24.kg./vlast/318332/
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