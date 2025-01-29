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Власть

Президент подписал указ о строительстве экологически чистого города Кемин-Сити

Президент Садыр Жапаров подписал Указ «О реализации проекта по строительству экологически чистого города Кемин-Сити на территории Кеминского района Чуйской области Кыргызской Республики».

Проект направлен на обеспечение граждан жильем, снижение внутренней и внешней миграции, закрепление квалифицированных кадров и уменьшение социального напряжения в регионах.

В документе говорится:

1. Приступить к реализации проекта строительства экологически чистого города Кемин-Сити на территории айыльного аймака Кичи-Кемин Кеминского района Чуйской области площадью 353,3 гектара.

2. Определить государственную администрацию Кеминского района единым заказчиком при реализации строительства города Кемин-Сити.

3. Министерствам и административным ведомствам, полномочному представителю президента КР в Чуйской области и органам местного самоуправления Кеминского района:
— предоставлять необходимую информацию в государственную администрацию Кеминского района в рамках законодательства;
— оказывать необходимое содействие при реализации строительства города Кемин-Сити.

4. Государственному агентству архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства:
— провести предпроектные работы по выполнению инженерно-геологических, топографических изысканий;
— разработать генеральный план города Кемин-Сити и внести на утверждение кабинета министров;
— совместно с Министерством водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности обеспечить питьевое водоснабжение и водоотведение на территории проектируемого города Кемин-Сити.

5. Министерству энергетики совместно с Министерством финансов, открытым акционерным обществом «Национальная электрическая сеть Кыргызстана» изыскать средства и обеспечить строительство внешних электрических сетей для энергоснабжения проектируемого города Кемин-Сити.

6. Кабинету министров:
— до 1 июня 2025 года разработать и утвердить концепцию строительства экологически чистого города Кемин-Сити;
— провести переговоры с инвесторами и подписать соответствующее инвестиционное соглашение о реализации инвестиционного проекта по строительству экологически чистого города Кемин-Сити;
— разработать и принять необходимые нормативные правовые акты по реализации указа.

Ранее сообщалось, что земельный участок в Кеминском районе Чуйской области общей площадью 353,3 гектара трансформирован из категории «земли сельхозназначения» в категорию «земли населенных пунктов». Соответствующее постановление подписал глава кабмина Адылбек Касымалиев.

Трансформация касается 278,28 гектара садов, 39,9 — пастбищ, 2,6 — лесных полос, 6,32 — каналов и коллекторов, 2,6 — дорог, трассы и прочей земли — 23,3 гектара. 

Также отмечалось, что ОАО «Государственная ипотечная компания» (ГИК) планирует начать строительные работы в марте-апреле 2025 года.
Ссылка: https://24.kg./vlast/318333/
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