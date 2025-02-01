Кыргызстан: кадровые перестановки за 27-31 января

В Кыргызстане за неделю произошло несколько кадровых перестановок.

Азамат Жамангулов стал и. о. министра цифрового развития КР.

Нурия Кутнаева освобождена от этой должности. Она занимала пост с 13 сентября 2023 года.

Кандидатуру Азамата Жамангулова уже утвердил Жогорку Кенеш.

Азамат Жамангулов родился в 1987 году. Окончил Кыргызско-Российский Славянский университет.

Работал специалистом в «АТФ Банке», затем руководителем отдела корпоративных клиентов «Демир Банка». Был начальником отдела в «РСК Банке», начальником отдела в ЗАО «Лизинговая компания», замдиректора «Нью Маркет Техноложис». В 2023-м руководил отделом цифрового маркетинга в ЗАО «Альфа Телеком».

До назначения и. о. министра был гендиректором «Кыргызмобайл компани».

Руслан Казакбаев назначен послом Кыргызстана в Албании, Северной Македонии и Черногории.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызской Республики в Турецкой Республике и Государстве Израиль Руслан Казакбаев назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Кыргызской Республики в Республике Албания, Республике Северная Македония и Черногории по совместительству с резиденцией в Анкаре.

Янне Хейсканен назначен послом Финляндии в Кыргызстане.

Он вручил копии верительных грамот заместителю министра иностранных дел Кыргызстана Медеру Абакирову.

Заместителем председателя Службы исполнения наказаний назначен Улан Жолдубаев.

Пришел вместо Рахатбека Жапарова, который 14 января освобожден от должности по собственному желанию.

Улан Жолдубаев родился 25 сентября 1987 года. Окончил факультет следственной криминалистики Кыргызской государственной юридической академии.

Ранее занимал должность заместителя начальника Главного оперативно-режимного управления СИН.

Светлана Аширова вновь назначена генеральным директором Кыргызского государственного цирка имени Абубакира Изибаева.

Напомним, Светлана (Асланайым) Аширова назначена на должность в конце октября 2024 года, а 23 января 2025-го сообщалось, что по истечении испытательного срока она освобождена от занимаемой должности главы Госцирка.

Отметим, в январе текущего года несколько артистов цирка пожаловались журналистам на работу действующего директора Светланы Ашировой. Артисты считают ее некомпетентной и что в цирке сейчас нездоровый моральный климат, а директор не может сплотить коллектив, который разделился.

Джон Алдердайс назначен торговым представителем Великобритании в Кыргызстане.

Джон Алдердайс, врач-психиатр по образованию, сыграл ключевую роль в переговорах, приведших к Соглашению Страстной пятницы 1998 года, урегулировавшему конфликт в Северной Ирландии.

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После этого до 2004-го он занимал пост первого спикера новой Ассамблеи Северной Ирландии.

Задачами торгового представителя являются развитие торговли, укрепление партнерских отношений и открытие новых инвестиционных возможностей между странами.

Эльнура Осмоналиева назначена вице-президентом Ассоциации женского футбола КР.

Эльнура Осмоналиева — кинорежиссер, член Союза кинематографистов КР, директор ОФ «Билимкана», президент Федерации по стрельбе из лука. Она также успешный бизнес-девелопер и сертифицированный коуч по личностному росту.

Напомним, президентом ассоциации является Салтанат Эгембердиева, а первую вице-президентскую должность занимает Айдана Оторбаева.

Директор Фонда зеленой энергетики Кундус Кырбашева ушла с должности.

Она завершила свою работу в связи с переходом на другую должность.

Кундус Кырбашева заняла этот пост в июле 2024-го. До этого, с 2018 по 2024 год, она возглавляла Ассоциацию зеленых электростанций ВИЭ в Кыргызстане.

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