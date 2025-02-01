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Власть

В Ноокенском районе не хватает школ и детских садов

В Ноокенском районе Джалал-Абадской области остро стоит вопрос нехватки зданий школ и детских садов. Об этом на встрече с лидером парламентской фракции «Ата Журт Кыргызстан» Бактыбеком Сыдыковым сообщил глава района Таалайбек Ишенбеков.

Во встрече также участвовали главы айыл окмоту Достук-Бургонду, Момбеков, Садырбаев, Алиев Ноокенского района, а также мэры Кочкор-Аты, Шамалды-Сая, Майлуу-Суу, депутат Жогорку Кенеша Арсланбек Эгембердиев, зампредседателя кабинета министров Бакыт Торобаев, представители соответствующих государственных органов и ведомств.

Участники обсудили ряд вопросов, касающихся развития объектов социальной инфраструктуры в Ноокенском районе, а также итоги 2024-го и планы на текущий год.

Так, Таалайбек Ишенбеков подробно остановился на потребностях района. Как он сообщил, в районе остро стоит вопрос нехватки зданий школ и детских садов.

«В Садырбаевском айыл окмоту необходимо построить современную школу, в селе Эски-Масы отсутствует дошкольное образовательное учреждение, здание специальной школы-интерната имени Ниязова находится в плачевном состоянии. В капитальном ремонте нуждаются школы в селах Кызыл-Суу, Аримжан. Помимо этого, к школе в Кочкор-Ате надо построить дополнительный корпус или новое здание на 1 тысячу ученических мест, в то же время профессиональный лицей № 77 находится в аварийном состоянии», — рассказал аким Ноокенского района.

Кроме этого, по его словам, подготовлены проекты по строительству музея и библиотеки.

Замдиректора Госагентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Талант Иманакун уулу проинформировал о завершенных объектах, добавив, что в текущем году в титульном списке капитальных вложений включено 18 переходящих социальных объектов Ноокенского района, в том числе 8 школ, 4 детских сада, 1 объект здравоохранения.

Бакыт Торобаев отметил, что в первоочередном порядке средства будут направлены на завершение объектов с высокой строительной готовностью, а также на которые разработаны проектно-сметная документация, архитектурно-планировочные условия.
Ссылка: https://24.kg./vlast/318618/
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