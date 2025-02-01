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Власть

Госорганам поручили контролировать цены на продукты питания

Заместитель председателя кабмина — министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бакыт Торобаев провел совещание по ценам на продукты питания.

Он заметил, что в республике запасы продовольствия в достаточном количестве, и предупредил о принятии жестких мер в отношении тех, кто необоснованно завышает его стоимость.

Вести контроль за ценами на продукты питания поручено Министерству экономики и коммерции, Службе антимонопольного регулирования, полномочным представительствам президента в областях, местным государственным администрациям и органам местного самоуправления.

Как отмечается, эти государственные органы создадут специальные оперативные штабы по контролю за стоимостью продуктов питания в регионах и будут отчитываться о ходе работы администрации главы государства.  

На совещании обсуждены вопросы мониторинга и анализа цен на продукты питания, поддержания их на установленном уровне, принятия мер в отношении продавцов и индивидуальных предпринимателей, необоснованно завышающих стоимость продовольствия, а также ход работ по контролю за рыночными ценами.
Ссылка: https://24.kg./vlast/318626/
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