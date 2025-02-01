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Власть

Минэкономики хочет поднять уставной капитал криптобирж до 10 миллиардов сомов

Минэкономики предлагает поднять уставной капитал криптобирж со 100 миллионов до 10 миллиардов сомов. Проект постановления вынесен на общественное обсуждение.

Ведомство предлагает внести изменение в постановление кабмина «О вопросах регулирования отношений, возникающих при обороте виртуальных активов» от 16 сентября 2022 года № 514.

По данным инициаторов, принятие такого изменения обусловлено необходимостью повышения надежности и устойчивости операторов торгов виртуальных активов (криптобирж) в Кыргызской Республике. Увеличение требований к уставному капиталу криптобирж направлено на обеспечение их финансовой стабильности, защиту интересов пользователей и развитие прозрачного и безопасного рынка виртуальных активов.

«Значительный уставной капитал укрепляет ликвидность бирж, позволяя им своевременно исполнять обязательства перед клиентами и стабильно работать даже при рыночных колебаниях. Кроме того, наличие крупного капитала создает финансовый резерв для покрытия возможных убытков, связанных с кибератаками, техническими сбоями или другими финансовыми рисками», — говорится в справке-обосновании к документу.

В Минэкономики отмечают, что увеличение требований к уставному капиталу соответствует международным стандартам и практике регулирования цифровых финансовых активов. Это позволит усилить контроль за операциями на крипторынке, обеспечить выполнение норм по противодействию отмыванию денег (AML) и идентификации клиентов (KYC), а также создать дополнительные гарантии безопасности для участников рынка.
Ссылка: https://24.kg./vlast/318629/
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