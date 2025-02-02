Кыргызстан и Турция будут взаимно оказывать помощь в случае стихийных бедствий

МЧС Кыргызстана и AFAD МВД Турции подписали дорожную карту об обмене опытом и оперативной взаимной помощи в случае стихийных бедствий.

Стороны также обсудили перспективы двустороннего сотрудничества, направленного на укрепление усилий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Страны будут повышать потенциал спасательных и авиационных подразделений МЧС КР; решать проблемы в сфере лесного хозяйства и пожарной безопасности; создадут учебно-тренировочный полигон спасателей.

Также предусмотрены подготовка кыргызстанских спасателей по международным стандартам, обмен опытом в восстановлении после землетрясений.