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Власть

Кыргызстан и Турция будут взаимно оказывать помощь в случае стихийных бедствий

МЧС Кыргызстана и AFAD МВД Турции подписали дорожную карту об обмене опытом и оперативной взаимной помощи в случае стихийных бедствий.

Стороны также обсудили перспективы двустороннего сотрудничества, направленного на укрепление усилий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Страны будут повышать потенциал спасательных и авиационных подразделений МЧС КР; решать проблемы в сфере лесного хозяйства и пожарной безопасности; создадут учебно-тренировочный полигон спасателей.

Также предусмотрены подготовка кыргызстанских спасателей по международным стандартам, обмен опытом в восстановлении после землетрясений.
Ссылка: https://24.kg./vlast/318662/
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