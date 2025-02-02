Трамп подписал указы о введении пошлин на импорт из Канады, Мексики и Китая

Президент США подписал указы о введении пошлин на импорт из Канады, Мексики и Китая. Об этом сообщает Axios.

«Сегодня я ввел 25-процентную пошлину на импорт из Мексики и Канады, 10 процентов на канадские энергоносители и 10 процентов дополнительной пошлины на импорт из КНР. Это сделано посредством закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях из-за серьезной угрозы со стороны нелегальных иностранцев и смертельных наркотиков, убивающих наших граждан, включая фентанил.

Нам необходимо защитить американцев, и мой долг, как президента, — обеспечить безопасность всех. В ходе своей кампании я пообещал остановить поток нелегалов и наркотиков через наши границы, и американцы подавляющим большинством проголосовали за это», — написал Дональд Трамп в своей соцсети TRUTH Social.

Канада в ответ на указ лидера США введет ответные пошлины в размере 25 процентов на американские товары на сумму $155 миллиардов. Контрмеры будут вводиться поэтапно, заявил премьер-министр Джастин Трюдо.

Мексика в ответ на решение Дональда Трампа задействует «тарифные и нетарифные меры в защиту своих интересов». Она не хочет конфронтации и призывает Соединенные Штаты объединиться в противодействии наркоторговле, заявила президент Клаудия Шейнбаум.

В Китае об ответных мерах пока не объявляли.