В Кыргызстане временно запретили экспорт сельскохозяйственных животных

С 31 января Ветеринарная служба при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности приостановила выдачу разрешений на экспорт сельскохозяйственных животных, включая крупный и мелкий рогатый скот, а также лошадей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Ограничения введены в соответствии с приказом министерства № 04-13/4 «Об утверждении перечня сельскохозяйственных товаров». Разрешения, выданные ранее, временно приостановлены до завершения проверок и корректировки нормативной базы. «О возобновлении процесса выдачи разрешений будет сообщено дополнительно», — говорится в релизе.

Отметим, что 29 января депутат Жанар Акаев заявил, что в Узбекистан еженедельно вывозится от 15 до 20 тысяч голов скота, а с каждого животного сотрудники Ветеринарной службы собирают по 100 сомов, якобы для главы ведомства. Он тогда обратился в ГКНБ с просьбой расследовать ситуацию.

Позже в Ветеринарной службе заявление депутата назвали необоснованным и не соответствующим действительности. В ведомстве также сообщили, что по заявлению депутата начато внутреннее расследование.

Является ли временный запрет на экспорт скота следствием этих обвинений — пока неизвестно.

Напомним, в сентябре 2024 года Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности уже приостанавливало выдачу разрешений на экспорт крупного и мелкого рогатого скота, а также лошадей. Причиной тогда было проведение инвентаризации идентификации сельскохозяйственных животных в системе «СИОЖ».