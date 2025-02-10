ГИК начала строительство ЖК «Кочмон сити», изъятого у частной компании

В Бишкеке началось строительство жилого комплекса «Кочмон сити». Об этом сообщил управляющий делами президента Каныбек Туманбаев.

По его словам, строительством будет заниматься Государственная ипотечная компания. На 20 гектарах земли она возведет 86 многоэтажных домов.

Каныбек Туманбаев отметил, что в «Кочмон сити» будут предусмотрены все современные условия. На территории комплекса построят три школы, четыре детских сада, зеленую зону для прогулок и три парковки. В каждом блоке также будут коммерческие помещения.

На первом этапе построят 27 блоков, в которых будет 3 тысячи 105 квартир и другие объекты. На втором этапе планируется возведение 59 блоков из 5 тысяч 605 квартир. В них также будет 236 апартаментов.

Квартиры в ЖК «Кочмон сити» будут предоставляться через ГИК гражданам, работающим в социальной сфере, и тем, кто внес 50 процентов стоимости жилья. Кроме того, квартиры в комплексе будут выдаваться по специальным квотам жителям Кун-Туйского айыл окмоту Чуйской области.

Напомним, в ноябре 2024-го Каныбек Туманбаев на пресс-конференции сообщал, что жилой комплекс «Кочмон сити» под Бишкеком передан ГИК. Причина: компания взяла участок площадью в 31 гектар в селе Кунтуу, собрала с 714 дольщиков 371 миллион сомов, но строительство остановилось на возведении двух этажей. Теперь госкомпания намерена достроить объект.