Нацагентство по инвестициям обвинили в намерении создать рай для мошенников

На заседании комитета Жогорку Кенеша по бюджету, экономической и фискальной политике депутат Дастан Бекешев обвинил Национальное агентство по инвестициям в намерении создать рай для мошенников.

Дело в том, что Нацагентство внесло на рассмотрение парламента проект закона, которым предлагается привлечение венчурных инвестиций в стартапы и инновационные компании, посредством создания благоприятного правового режима и гарантии инвесторам в соответствии с требованиями современного рынка и с общепризнанными международными правилами ведения венчурной деятельности.

Дастан Бекешев пояснил, что мошенники будут собирать деньги на финансирование различных проектов.

Заместитель директора Нацагентства по инвестициям Жалын Жээналиев ответил, что это невозможно, так как эта деятельность будет лицензироваться, а для сотрудничества будут заключаться опционные договоры.

«Ну так мошенники будут в своей рекламе показывать лицензию Госфиннадзора. Люди будут верить им. И потом у нас все стройкомпании заключают опционные договоры. И что, это помогает? Многие стройкомпании, имея лицензии, обманывают своих клиентов. Вы Нацагентство по инвестициям вместо того, чтобы привлечь из-за рубежа нормальные инвестиции, создаете рай для мошенников», — сказал депутат.

Депутаты Айсара Абдибаева и Эльвира Сурабалдиева тоже не смогли получить ответы на свои вопросы и предложили отправить законопроект на доработку, так как венчурные инвестиции могут способствовать научно-техническому прогрессу, но риски есть.