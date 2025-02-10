Сменился руководитель Центризбиркома. Кто пришел

Тынчтык Шайназаров назначен новым главой Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов. Решение приняли члены ЦИК на заседании 10 февраля.

До этого Шайназаров занимал должность заместителя председателя комиссии. Он сменил на посту Нуржан Шайлдабекову, которая покинула пост по собственному желанию.

Фото из интернета. Тынчтык Шайназаров, новый председатель ЦИК.

Тынчтык Шайназаров родился в 1974 году в Ошской области. Окончил юридический факультет КНУ. Долгое время работал в органах прокуратуры, занимал пост прокурора Джалал-Абада. Был депутатом Жогорку Кенеша V и VI созывов от партий «Республика» и «Онугуу — Прогресс». Членом Центральной избирательной комиссии стал в 2020 году.

Фото из интернета. Нуржан Шайлдабекова

Нуржан Шайлдабекова возглавляла ЦИК с июня 2016 года по февраль 2025 года, то есть около 8 лет и 8 месяцев.

За время ее руководства ЦИК провела два президентских и два парламентских выборов, а также три референдума: