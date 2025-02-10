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Власть

Садыр Жапаров поддержал Маска в вопросе закрытия USAID и американских медиа

Садыр Жапаров поддерживает президента США Дональда Трампа и руководителя DOGE (Департамент по повышению эффективности американского правительства) Илона Маска в вопросах закрытия USAID и медиапроектов «Голос Америки» (Voice of America) и «Радио Свобода». Об этом он заявил в интервью агентству «Кабар».

Президенту напомнили, что в декабре прошлого года на народном курултае он говорил о том, какие суммы выделяются различными американскими фондами на финансирование «Азаттыка» и других СМИ.

«Если вы не знаете, куда тратить деньги, передайте их нам, государству, напрямую. Мы обеспечим демократию и права человека на самом высоком уровне», — обратился тогда Садыр Жапаров к руководству Государственного департамента США.

Корреспондент отметил, что фактически сейчас Дональд Трамп и Илон Маск повторяют позицию президента, озвученную два месяца назад.

Садыр Жапаров ответил, что это всего лишь совпадение.

«Дональд Трамп и Илон Маск не нуждаются в моих инициативах. Они оба миллиардеры. Они прекрасно понимают, что деньги с неба не падают. Хотят прекратить бессмысленную трату денег американцев. И делают абсолютно правильно. Сейчас XXI век. Любая информация распространяется по всему миру за пять минут. 20-30 лет назад «Азаттык» все ждали, слушали, верили ему. Потому что тогда не было интернета, не было смартфонов. Сейчас люди не нуждаются в новостях «Азаттыка». Все получают информацию через интернет», — сказал президент.

Садыр Жапаров считает, что народ научился анализировать новости, не верит всему подряд. Люди понимают, какие новости недостоверные, а какие — правдивые.

«Например, когда «Азаттык» распространяет искаженную информацию, порочащую чью-то репутацию, народ начинает анализировать. И когда выясняется, что это неправда, люди спрашивают: «Почему вы распространяете дезинформацию?» А они потом удаляют эту новость со своего сайта и говорят: «Извините». А если подать на них в суд, они начинают кричать на весь мир: «Свобода слова у нас умерла!» Разве это нормально? Разве распространение недостоверных сведений или манипуляция новостями это свобода слова? Не нужно путать вседозволенность со свободой слова или правами человека», — отметил Садыр Жапаров.

Поэтому, по его мнению, решения Трампа и Маска заслуживают поддержки.

Напомним, США Дональд Трамп приостанавливал деятельность USAID на три месяца. Недавно Илон Маск выступил за закрытие радиостанции «Радио Свобода» и «Голос Америки».
Ссылка: https://24.kg./vlast/319491/
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